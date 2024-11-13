Илья Геркус оценил работу Томаша Амарала в «Спартаке»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался об уходе Томаша Амарала с поста спортивного директора в московском «Спартаке».

«Сложно оценить работу Амарала, слишком короткий период прошёл. Никакого впечатления португалец не оставил, пришёл и ушёл. Не успел понять, что он имел в виду, какая у него программа и что он собирался делать дальше.

При нём были неплохие трансферы, Угальде и Барко забивают. Не сказал бы, что трансферы были провальные, просто картина целостно не складывается», — приводит слова Геркуса Metaratings.

10 ноября «Спартак» объявил, что португальский специалист покинул свою должность спортивного директора красно-белых. Решение было принято по соглашению сторон. Спортивный функционер проработал на этом посту с декабря 2023 года.

«Спартак» после 15 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 28 очков. На первом месте идёт «Краснодар», у которого 37 очков после аналогичного количества матчей.