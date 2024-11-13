Черданцев: Станислав Черчесов не доработает контракт в сборной Казахстана

Спортивный комментатор Георгий Черданцев высказался о работе Станислава Черчесова в национальной команде Казахстана.

— Твоё мнение о ситуации, в которой оказался в Казахстане Станислав Черчесов? Я посмотрел комментарии в его соцсети, и ничего хорошего там от местных нет. Плюс ушёл из федерации человек, который его приглашал.

— 100%, что он не доработает. Насколько знаю, при его назначении были [мнения] — 50 на 50. Я, кстати, не понял, на что казахстанские друзья обиделись на меня. Кого я обидел, когда сказал про журналиста, который пришёл в майке «ПСЖ» на пресс-конференцию и начал на казахском языке спрашивать? Я сказал, что это провокационное и неприличное поведение, — когда ты задаёшь вопрос тренеру нарочито на том языке, которого он не понимает. При этом наверняка зная язык, на котором говорит тренер. Мы же наверняка старались говорить на языке, который доступен тренеру-иностранцу, на котором он говорит. Это придаёт доброжелательность отношениям. А когда ты сразу хочешь поставить тренера в неловкую ситуацию, возникает вопрос — зачем это делать?

Возвращаясь к твоему вопросу, знаю, что единодушия в федерации не было относительно назначения тренера, во-первых, из России, во-вторых, Черчесова. Я не так давно был в Казахстане и меня на полном серьёзе в медиа спрашивали, попадёт ли Казахстан на чемпионат мира. Я говорил — ребята, окститесь, посмотрите вообще рейтинг сборной, давайте как-то ходить по земле. Какой чемпионат мира? Есть слишком высокая планка требований. Но то, что поменялся президент федерации, говорит о том, что Саламовичу будет сложновато, — приводит слова Черданцева «РБ Спорт».

После четырёх сыгранных матчей Лиги наций УЕФА сборная Казахстана занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице, набрав одно очко. На третьей строчке располагается Словения (7), на второй — Австрия (7), возглавляет таблицу национальная команда Норвегии (7).