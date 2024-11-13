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Гурцкая объяснил, почему «Спартак» именно сейчас расстался с Томашем Амаралом

Гурцкая объяснил, почему «Спартак» именно сейчас расстался с Томашем Амаралом
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Футбольный агент Тимур Гурцкая объяснил, почему «Спартак» не стал дожидаться наступления зимней паузы в РПЛ, чтобы уволить Томаша Амарала с поста спортивного директора московского клуба.

«Спартак» выбрал идеальное время для принятия решения об увольнении Амарала. 10 января должны появиться новички, которые нужны Станковичу. Если ты приведёшь нового спортивного директора 25 декабря, то он кого будет искать за неделю?» — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

10 ноября «Спартак» объявил, что португальский специалист покинул свою должность спортивного директора красно-белых. Решение было принято по совместному соглашению сторон. Спортивный функционер проработал на этом посту с декабря 2023 года.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала 28 очков за 15 матчей.

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