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Роман Широков оценил выступление «Локомотива» в первой части сезона РПЛ

Роман Широков оценил выступление «Локомотива» в первой части сезона РПЛ
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Бывший футболист Роман Широков прокомментировал результаты «Локомотива» в первом круге текущего сезона РПЛ.

«Локомотив» пока очень неплохо выступает. Посмотрим, что будет весной. Не знаю, хватит ли им сил дойти так до конца. У нас разные чемпионаты осенью и весной. Вот как они их пройдут, тогда будет понятно. В том году они весну выдали хорошую, а осенью играли не очень. Возможно, в этом сезоне будет наоборот. Сейчас всё складывается очень неплохо», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Локомотив» после 15 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 34 очка.

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