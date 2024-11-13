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Президент РПЛ Алаев прокомментировал идею налога на иностранных тренеров

Президент РПЛ Алаев прокомментировал идею налога на иностранных тренеров
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев оценил идею введения налога на работу иностранных тренеров в клубах РПЛ.

«Эта инициатива уже была реализована в своё время — если она вновь будет предложена на исполкоме, мы её обсудим. Честно говоря, я уже не помню, как этот налог работал, для чего вводился и к чему привёл, но есть определённый фидбек, который можно изучить.

Сейчас я не готов говорить, поддерживаем мы эту инициативу или нет. Нужно более детально изучить вопрос», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Налог на иностранных футбольных тренеров был введён в 2013 году и сохранялся до 2015 года. Клуб РПЛ или Первой лиги, приглашая тренера-легионера, должен был внести взнос. Для клуба РПЛ он составлял 5 млн рублей, а для клуба ФНЛ — 2,5 млн рублей.

После 15 туров нынешнего сезона РПЛ первое место занимает «Краснодар», в активе которого 37 очков.

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