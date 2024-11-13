Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Омари Тетрадзе: беда россиян, что они проявляют себя один год, а потом останавливаются

Омари Тетрадзе: беда россиян, что они проявляют себя один год, а потом останавливаются
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист итальянской «Ромы» Омари Тетрадзе высказался о современном поколении российских футболистов.

«Не заметил такого, чтобы кого-то можно было выделить в составе «Динамо». Но отмечу команду в целом. У всех ребят есть желание, возможности и огромный потенциал. Но взять Тюкавина, который в прошлом сезоне выступал отлично, а в этом совсем не тот Тюкавин, которого мы видели. Такова профессия футболиста, что нельзя останавливаться, а нужно работать над собой, прогрессировать и доказывать в каждой игре, что ты лучший.

Вся беда российских футболистов в том, что они проявляют себя лишь один год, а потом на этом останавливаются, переставая прогрессировать. Если наши футболисты хотят играть в лучших командах Европы, нужно доказывать каждый год и должна быть стабильность. Тяжело сказать, почему Тюкавин в этом году играет хуже. Но может, он снизил к себе ответственность и готовится к матчам не так, как раньше. Это проблема всех футболистов стран постсоветского союза.

Не стал бы кого-то называть лучшим игроком РПЛ на данный момент. Батраков хорошо играет в «Локомотиве», но он молодой, поэтому давайте не будем торопиться. У нас есть пример Тюкавина, у которого случился резкий спад. Батраков выступает хорошо, но не более того. Надо смотреть, как будет дальше. На сегодняшний день его можно выделить. Но самая большая беда, что мы что-то говорим хорошее про футболиста, а он в следующем году выступает уже неудачно», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Старт Николича в ЦСКА — на уровне Федотова. Какие проблемы ещё надо решить?
Старт Николича в ЦСКА — на уровне Федотова. Какие проблемы ещё надо решить?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android