Оливер Кан рассказал, почему Мануэль Нойер завершил карьеру в сборной Германии

Бывший председатель правления «Баварии» Оливер Кан порекомендовал вратарю команды Мануэлю Нойеру определиться с точной датой завершения карьеры и объяснил, почему футболист завершил карьеру в сборной Германии.

«Я знаю это по своей собственной карьере: он привык к тому, что в течение многих лет у него была аура первого номера в национальной команде и он защищал её. Момент, когда вы проигрываете, это нелегко, особенно психологически.

Вы проваливаетесь в яму и спрашиваете себя: «Какова цель сейчас, чего я ещё могу достичь? Вот почему я не удивлён, что Мануэль не показал той игры, которую мы привыкли ожидать от него в каждой игре в этом сезоне. Он по-прежнему способен играть на мировом уровне. Это большая проблема на постоянной основе. Ему нужно поставить перед собой чёткую цель.

Когда я ушёл из национальной команды в 2006 году, то ясно дал понять не только «Баварии», но и самому себе: ещё два года, и всё кончено. Это помогло мне и клубу. Все точно знали, что происходит. И это тоже стало для меня стимулом. Я смог черпать мотивацию из этой чёткой цели. До этого момента я хотел много побеждать и финишировать на высокой и почётной ноте. Никто не хочет, чтобы его выгнали в конце карьеры», — приводит слова Кана Sport Bild.

21 августа 2024 года Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии после чемпионата Европы — 2024, на котором немцы вылетели от сборной Испании в 1/4 финала.