В «Сьоне» рассказали, сколько Антон Миранчук пропустит из-за травмы

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин высказался о травме полузащитника Антона Миранчука.

«Насчёт травмы Антона сложно сказать. Но я думаю, что он выбыл на срок между четырьмя и пятью неделями. Антон — очень хороший человек. Он хорошо интегрирован со своими товарищами по команде», — приводит слова Константина Odds.ru.

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл за клуб семь матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 6 млн.