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В «Сьоне» рассказали, сколько Антон Миранчук пропустит из-за травмы

В «Сьоне» рассказали, сколько Антон Миранчук пропустит из-за травмы
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Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин высказался о травме полузащитника Антона Миранчука.

«Насчёт травмы Антона сложно сказать. Но я думаю, что он выбыл на срок между четырьмя и пятью неделями. Антон — очень хороший человек. Он хорошо интегрирован со своими товарищами по команде», — приводит слова Константина Odds.ru.

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл за клуб семь матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 6 млн.

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