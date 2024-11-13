Омари Тетрадзе: «Ахмат» выступает в РПЛ неважно — у клуба нет философии

Бывший футболист Омари Тетрадзе считает «Ахмат» разочарованием в текущем сезоне РПЛ.

«Ахмат» является разочарованием в этом сезоне РПЛ. Команда уже много лет выступает в РПЛ и имеет большой опыт, но в этом сезоне, мягко говоря, грозненцы выступают неважно. К сожалению, «Ахмат» в этом году борется за выживание.

Вся проблема в том, что мы не можем менять философию у клуба каждый год. Взять «Барселону», которая на протяжении нескольких десятилетий придерживается своей философии. При всём уважении к «Ахмату», но я не вижу у клуба философию. Отсюда возникают проблемы. Под эту философию надо приглашать определённых футболистов, которые соответствовали бы задачам команды», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Ахмат» после 15 туров РПЛ занимает 15-е место с девятью очками.