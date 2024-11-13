Греческий журналист ответил на вопрос о провальности трансфера Чалова в ПАОК

Журналист греческого издания Metrosport Костас Петротос заявил, что пока рано говорить о том, что трансфер российского нападающего Фёдора Чалова в ПАОК этим летом является провальным.

«Есть общая проблема у нападающих ПАОКа. Конечно, Чалову нужно адаптироваться, с точки зрения психологии забить один-два гола. Не только на него, но и на всех нападающих клуба оказывают высокое давление. Провальный ли трансфер для клуба? Этот вопрос нужно задать зимой, не сейчас», — приводит слова Петротоса Metaratings.

Суммарно в ПАОКе Фёдор Чалов отметился одним голом и одной результативной передачей в 15 матчах этого сезона. Действующее соглашение россиянина с греческим клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 10 млн. Ранее Фёдор выступал за московский ЦСКА.