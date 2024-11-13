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Тренер сборной Брунея Соарес: помню Валерия Карпина ещё футболистом

Тренер сборной Брунея Соарес: помню Валерия Карпина ещё футболистом
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Главный тренер национальной команды Брунея Винисиус Соарес высказался о специалисте «Ростова» и сборной России Валерии Карпине.

«Я знаю, кто такой Валерий Карпин. Я помню его ещё футболистом, видел, как он играет. Мы готовились к матчу со сборной России, и я знаю, что Карпин проделал большую работу во главе национальной команды», — приводит слова Соареса Metaratings.

Международный товарищеский матч сборной России и национальной команды Брунея состоится в пятницу, 15 ноября в Краснодаре, начало встречи – в 19:00 мск. Также отечественная национальная команда проведёт товарищеский матч со сборной Сирии в Волгограде.

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