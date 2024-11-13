ФИФА намерена разрешить тренерам оспаривать решения арбитра дважды за матч

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена добиться разрешения на внедрение системы видеоподдержки футбольных матчей (FVS), благодаря которой тренеры могут запросить проверку принятого судьёй решения на поле дважды за игру. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, такая система была протестирована в этом году на чемпионатах мира среди женщин до 17 и 20 лет. В случае получения разрешения от Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) система может быть использована на других соревнованиях.

«Однако важно понимать, что FVS — это не новый VAR. Потому что из-за небольшого количества используемых камер FVS позволит показывать только то, что может показать VAR», — заявил председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина.