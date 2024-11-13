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Андрей Талаев: Дзюба заявил, что агенты — зло? Наверное, был неудачный опыт

Андрей Талаев: Дзюба заявил, что агенты — зло? Наверное, был неудачный опыт
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Футбольный агент Андрей Талаев прокомментировал слова нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы. Вчера, 12 ноября, в интервью форвард заявил, что все агенты в российском футболе – это зло.

– Вам есть что ответить Артёму?
– Как я могу ответить глыбе российского футбола? Что могу ответить? Он имеет право на своё мнение. Наверное, у него был неудачный опыт и не один.

– Как думаете, можно ли сказать, что Дзюба нашёл себе команду уровня «Акрона», потому что у него не было квалифицированного агента?
– «Акрон» – плохая команда?

– Вы сказали, что Дзюба – глыба российского футбола. Возможно, «Акрон» не подходит ему по статусу.
– Команда, которая развивается. Думаю, со временем может выйти на большие высоты в российском футболе, если учитывать амбиции владельца клуба. Мне кажется, у Артёма сейчас нет цели заработать, есть цель играть в футбол. Он этого добился. Думаю, ему без разницы, где получать удовольствие от футбола, главное, что он забивает и играет, — приводит слова Талаева «Спорт день за днём».

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 2 млн.

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