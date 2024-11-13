17-летний игрок «Барселоны» Кубарси вызван в сборную Испании вместо Торреса

Защитник каталонской «Барселоны» Пау Кубарси вызван в национальную команду Испании на ноябрьские матчи Лиги наций УЕФА вместо получившего травму защитника английской «Астон Виллы» Пау Торреса. Об этом сообщает испанская федерация футбола.

17-летний игрок не первый раз вызывается в сборную Испании. На счету Пау Кубарси уже четыре матча за национальную команду, в которых он отметился одной результативной передачей.

15 ноября сборная Испании на выезде сыграет с национальной командой Дании, а 18 ноября примет сборную Швейцарии. После четырёх сыгранных матчей Лиги наций УЕФА Испания возглавляет турнирную таблицу, набрав 10 очков. Также в группе участвует национальная команда Сербии.