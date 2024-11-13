Тренировочную базу мадридского «Реала» переименуют в честь Флорентино Переса

Тренировочная база мадридского «Реала» будет носить имя президента «Королевского клуба» Флорентино Переса. Об этом сообщает As.

По информации источника, ранее на собрании руководства «Реала» было утверждено изменение названия. На сайте мадридского «Реала» остаётся прежнее название «Сьюдад «Реал» Мадрид», однако на сайте городского совета Мадрида к этому названию добавлено имя Переса.

Флорентино Перес был президентом «Реала» с 2006 по 2006 год. Второй раз он возглавил клуб в июне 2009 года.

Мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала 27 очков после 12 матчей.