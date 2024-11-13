Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Пари НН» Медведев: постоянно на связи с Кафановым

Вратарь «Пари НН» Медведев: постоянно на связи с Кафановым
Комментарии

Голкипер «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев высказался об общении с тренером вратарей «Ростова» и национальной команды России Виталием Кафановым.

«Постоянно на связи с Кафановым. Что он мне говорит? Витальевич даёт советы, говорит, что нужно держать уровень, не успокаиваться, каждый день работать и помогать команде. О сборной мы не разговаривали», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Медведев провёл за клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 27 мячей и четыре раза сыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 600 тыс.

Материалы по теме
Газзаев: Бруней и Сирия не те соперники, но сборная должна жить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android