Вратарь «Пари НН» Медведев: постоянно на связи с Кафановым

Голкипер «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев высказался об общении с тренером вратарей «Ростова» и национальной команды России Виталием Кафановым.

«Постоянно на связи с Кафановым. Что он мне говорит? Витальевич даёт советы, говорит, что нужно держать уровень, не успокаиваться, каждый день работать и помогать команде. О сборной мы не разговаривали», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Медведев провёл за клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 27 мячей и четыре раза сыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 600 тыс.