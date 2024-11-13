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В «Краснодаре» объяснили решение распустить вторую команду

В «Краснодаре» объяснили решение распустить вторую команду
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Главный тренер академии «Краснодара» Максим Савостин объяснил решение распустить вторую команду.

«В связи с тем, что многие ребята уйдут в аренду, в Первую лигу, оставшегося количество и качества ребят 2005 и 2006 годов недостаточно для того, чтобы играть во Второй лиге. Через год воспитанники 2007 года закончат молодёжный чемпионат, и мы снова будем представлены во Второй лиге», — приводит слова Савостина «Спорт-экспресс».

«Краснодар-2» выступает в группе «Серебро» дивизиона «А» Второй лиги. Команда занимает предпоследнее, девятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

Основная команда «Краснодара» занимает первое место по итогам 15 туров РПЛ.

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