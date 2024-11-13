Яковлев: подъезжает Rolls-Royse, открывается окно, а там Мовсисян: «Тебя подвезти?»

Бывший игрок московского «Спартака» Павел Яковлев рассказал о своём случае из жизни.

«Подъезжает Rolls-Royse, открывается окно, а там [Юра] Мовсисян: «Тебя подвезти?» Я тогда совсем молодой был — в первый раз так близко увидел такую машину», — сказал Яковлев в новом выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

33-летний Павел Яковлев — воспитанник футбольной школы московского «Спартака». За основную команду красно-белых он дебютировал в 2009 году. Помимо «Спартака», Яковлев защищал цвета самарских «Крыльев Советов», «Мордовии», махачкалинского «Анжи», воронежского «Факела», а также казахстанских клубов «Кызыл-Жар» и «Елимай». На данный момент вингер выступает за медийный «БроукБойз».