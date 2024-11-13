«Манчестер Юнайтед» готов отдать в аренду Джошуа Зиркзее в зимнее TO — Daily Mail

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» готов отдать в аренду нападающего Джошуа Зиркзее в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил Daily Mail.

23-летний игрок был подписан в летнее трансферное окно из итальянской «Болоньи» за € 50 млн по версии Transfermarkt, заключив пятилетний контракт с «красными дьяволами».

В клубе готовы рассмотреть предложение об аренде Зиркзее в зимнее трансферное окно, так как нападающий на данный момент не оправдывает возложенные на него ожидания, забив всего один мяч и отдав две голевые передачи во всех турнирах в 17 матчах.

В прошлом сезоне в «Болонье» Джошуа сыграл в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал шесть голевых передач.