Голкипер Брунея отреагировал на слова о возможном поражении от России со счётом 0:10

Голкипер сборной Брунея Азиз Элиас поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с Россией.

— Постараетесь победить?

— Не знаю, как всё сложится, но мы постараемся сыграть хорошо, чтобы результат был положительным для нас. Мы тренировались неделю перед игрой с Россией, готовы к матчу.

— Болельщики в России ждут как минимум 10:0. Что скажете?

— Не обращаем на такие слова внимания. Мы сосредоточены на своей игре, — приводит слова Элиаса «Матч ТВ».

Международный товарищеский матч сборной России и национальной команды Брунея состоится в пятницу, 15 ноября, в Краснодаре в рамках учебно-тренировочного сбора, который стартовал 10 ноября. Начало встречи – в 19:00 мск. Также отечественная национальная команда проведёт товарищеский матч со сборной Сирии в Волгограде.