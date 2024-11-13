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Голкипер Брунея отреагировал на слова о возможном поражении от России со счётом 0:10

Голкипер Брунея отреагировал на слова о возможном поражении от России со счётом 0:10
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Голкипер сборной Брунея Азиз Элиас поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с Россией.

— Постараетесь победить?
— Не знаю, как всё сложится, но мы постараемся сыграть хорошо, чтобы результат был положительным для нас. Мы тренировались неделю перед игрой с Россией, готовы к матчу.

— Болельщики в России ждут как минимум 10:0. Что скажете?
— Не обращаем на такие слова внимания. Мы сосредоточены на своей игре, — приводит слова Элиаса «Матч ТВ».

Международный товарищеский матч сборной России и национальной команды Брунея состоится в пятницу, 15 ноября, в Краснодаре в рамках учебно-тренировочного сбора, который стартовал 10 ноября. Начало встречи – в 19:00 мск. Также отечественная национальная команда проведёт товарищеский матч со сборной Сирии в Волгограде.

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