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Четыре клуба АПЛ могут потребовать компенсацию у «Манчестер Сити» — The Times

Четыре клуба АПЛ могут потребовать компенсацию у «Манчестер Сити» — The Times
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«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм» официально зарегистрировали свои потенциальные требования о компенсации в случае, если «Манчестер Сити» признают виновными по предъявленным 115 обвинениям о нарушении финансовых правил Премьер-лиги. Об этом сообщает The Times.

Если «горожан» признают виновными, перечисленные выше клубы могут потребовать компенсацию за упущенную выгоду – из-за того, что в последние сезоны не завоевали чемпионский титул или не квалифицировались в какой-либо еврокубок. Сумма компенсации может составить сотни миллионов долларов.

Напомним, обвинения против «Манчестер Сити» связаны с завышением доходов через раздутые спонсорские контракты и сокрытием расходов.

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