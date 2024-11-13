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Экс-игрок «Спартака» Яковлев рассказал, сколько ему нужно денег для жизни

Экс-игрок «Спартака» Яковлев рассказал, сколько ему нужно денег для жизни
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Бывший игрок московского «Спартака» Павел Яковлев рассказал, сколько ему нужно финансов для жизни.

«Если ты живёшь на базе, то на 30 тысяч можно прожить. Но в обычной жизни мне нужно минимум 150 тысяч. Квартплата, плюс дорогие продукты, бензин, такси, одежда», — сказал Яковлев в новом выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

33-летний Павел Яковлев — воспитанник футбольной школы московского «Спартака». За основную команду красно-белых он дебютировал в 2009 году. Помимо «Спартака», Яковлев защищал цвета самарских «Крыльев Советов», «Мордовии», махачкалинского «Анжи», воронежского «Факела», а также казахстанских клубов «Кызыл-Жар» и «Елимай». На данный момент вингер выступает за медийный «БроукБойз».

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