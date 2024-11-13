Экс-игрок «Спартака» Яковлев рассказал, сколько ему нужно денег для жизни

Бывший игрок московского «Спартака» Павел Яковлев рассказал, сколько ему нужно финансов для жизни.
«Если ты живёшь на базе, то на 30 тысяч можно прожить. Но в обычной жизни мне нужно минимум 150 тысяч. Квартплата, плюс дорогие продукты, бензин, такси, одежда», — сказал Яковлев в новом выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».
33-летний Павел Яковлев — воспитанник футбольной школы московского «Спартака». За основную команду красно-белых он дебютировал в 2009 году. Помимо «Спартака», Яковлев защищал цвета самарских «Крыльев Советов», «Мордовии», махачкалинского «Анжи», воронежского «Факела», а также казахстанских клубов «Кызыл-Жар» и «Елимай». На данный момент вингер выступает за медийный «БроукБойз».