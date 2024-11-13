Куртуа не изменил своего решения относительно игры за сборную Бельгии — The Athletic

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа не изменил своего решения относительно игры за национальную команду Бельгии под руководством Доменико Тедеско. Об этом сообщает The Athletic.

В минувшем августе вратарь «сливочных» заявил, что не будет выступать за сборную Бельгии при Доменико Тедеско. В июне 2023 года между Куртуа и тренером возникли разногласия, в результате чего голкипер неожиданно покинул расположение национальной команды перед отборочным матчем чемпионата Европы 2024 года со сборной Эстонии.

По информации источника, генеральный директор бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) Петер Виллемс встретился с Тибо Куртуа в Мадриде, чтобы обсудить возможность его возвращения в сборную. Игрок настаивает на своём решении, что он не будет играть под руководством нынешнего тренера.