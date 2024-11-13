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«Ливерпуль» ведёт переговоры о трансфере Омара Мармуша этим летом — Bild

«Ливерпуль» ведёт переговоры о трансфере Омара Мармуша этим летом — Bild
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Английский футбольный клуб «Ливерпуль» ведёт переговоры с франкфуртским «Айнтрахтом» о переходе нападающего немецкого клуба Омара Мармуша этим летом. Об этом сообщает Bild.

Переговоры по 25-летнему игроку, забившему 11 голов и отдавшему семь голевых передач в 10 матчах Бундеслиги в этом сезоне, уже ведутся. Однако на данный момент египтянин счастлив в клубе, поэтому его переход в зимнее трансферное окно не рассматривается. «Айнтрахт» может запросить до £ 50 млн за трансфер игрока в «Ливерпуль» этим летом.

«Айнтрахт» идёт на третьем месте немецкой Бундеслиги на данный момент, набрав 20 очков в 10 матчах чемпионата. Омар Мармуш делит первое место в списке бомбардиров с нападающим «Баварии» Гарри Кейном. Оба игрока забили 11 мячей в 10 матчах турнира.

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