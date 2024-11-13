Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Текст заявления Локомотива с реакцией на интервью Артёма Дзюбы

В «Локомотиве» прокомментировали критику Артёма Дзюбы в адрес клуба
Аудио-версия:
Комментарии

«Локомотив» выступил с заявлением относительно слов нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, сказанных в адрес московского клуба в интервью «Матч ТВ». Дзюба ранее выступал за «Локомотив».

«Относительно отдельных заявлений, сделанных футболистом Артёмом Дзюбой в интервью «Матч ТВ» и эпизодов, касающихся его карьеры в ФК «Локомотив», сообщаем следующее:

Мы расцениваем оценки и манеру высказываний, которые допустил в своих ответах Артём Дзюба, как грубое нарушение спортивной и деловой этики, демонстрацию неуважения к российскому футбольному сообществу. Также считаем абсолютно неприемлемым публикацию интервью такого содержания и его продвижение на информационных ресурсах, напрямую сотрудничающих с Российской Премьер-Лигой, дискредитируя как саму РПЛ, так и представляющие лигу клубы.

Вызывает удивление, что такого рода интервью нашло место в эфире «Матч ТВ», позиционирующего себя как спортивное СМИ №1 в мире российского спорта, а также позиция заместителя генерального продюсера канала, который расценивает это интервью как легендарный успех спортивной журналистики и канала «Матч ТВ» в частности, и благодарит «за фантастический прогрев РПЛ и Winline».

Также ФК «Локомотив» обращает внимание, что отсутствует какая-либо позиция РПЛ, которая на своих ресурсах анонсировала указанное интервью. Лига поддерживает такой формат общения субъектов футбола?

ФК «Локомотив» продолжит заданный вектор развития клуба, заключающийся в формировании команды преимущественно из своих воспитанников и талантливых российских футболистов, руководствуясь интересами футбола и болельщиков клуба», — сообщает пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Дзюба — о Галактионове: хороший человек, но трусливенький, очень мнительный
«Прям позорище. Стыдно». Дзюба — о том, как «Локомотив» уволил тренера Климова
Дзюба: у «Локо» всё наладилось, когда я ушёл? Подождите, пока закончатся голы Батракова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android