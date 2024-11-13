В «Локомотиве» прокомментировали критику Артёма Дзюбы в адрес клуба

«Локомотив» выступил с заявлением относительно слов нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, сказанных в адрес московского клуба в интервью «Матч ТВ». Дзюба ранее выступал за «Локомотив».

«Относительно отдельных заявлений, сделанных футболистом Артёмом Дзюбой в интервью «Матч ТВ» и эпизодов, касающихся его карьеры в ФК «Локомотив», сообщаем следующее:

Мы расцениваем оценки и манеру высказываний, которые допустил в своих ответах Артём Дзюба, как грубое нарушение спортивной и деловой этики, демонстрацию неуважения к российскому футбольному сообществу. Также считаем абсолютно неприемлемым публикацию интервью такого содержания и его продвижение на информационных ресурсах, напрямую сотрудничающих с Российской Премьер-Лигой, дискредитируя как саму РПЛ, так и представляющие лигу клубы.

Вызывает удивление, что такого рода интервью нашло место в эфире «Матч ТВ», позиционирующего себя как спортивное СМИ №1 в мире российского спорта, а также позиция заместителя генерального продюсера канала, который расценивает это интервью как легендарный успех спортивной журналистики и канала «Матч ТВ» в частности, и благодарит «за фантастический прогрев РПЛ и Winline».

Также ФК «Локомотив» обращает внимание, что отсутствует какая-либо позиция РПЛ, которая на своих ресурсах анонсировала указанное интервью. Лига поддерживает такой формат общения субъектов футбола?

ФК «Локомотив» продолжит заданный вектор развития клуба, заключающийся в формировании команды преимущественно из своих воспитанников и талантливых российских футболистов, руководствуясь интересами футбола и болельщиков клуба», — сообщает пресс-служба клуба.