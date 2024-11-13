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Коул Палмер: я не собирался переходить в «Челси», меня уговорили

Коул Палмер: я не собирался переходить в «Челси», меня уговорили
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Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер рассказал, что перешёл в «Челси» потому, что хотел регулярно выступать в английской Премьер-лиге.

«Я даже не собирался ехать в «Челси». Меня уговорили. Я просто знал, что не буду играть столько, сколько хотел. Даже когда я ездил в Англию [в лагеря] с младшими возрастными группами, там были игроки, которые играли в лиге каждую неделю. И ты смотришь вокруг и думаешь: «Я могу играть в лиге». Когда ты не играешь, это раздражает. Я просто хотел уйти в аренду», — приводит слова Палмера Sky Sports.

В текущем сезоне Коул провёл за «Челси» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Англичанин пришёл в клуб из «Манчестер Сити» летом 2023 года. Сумма трансфера составила € 47 млн по версии Transfermarkt.

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