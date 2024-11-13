«В сборной Англии было неприятно». Игрок «Челси» Палмер вспомнил Евро-2024

Атакующий полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер поделился воспоминаниями игры сборной Англии на чемпионате Европы 2024 года в Германии.

«Честно говоря, в сборной Англии было неприятно. Не хочу сказать, что игроки там плохие. Но просто завершился сезон, и форма, в которой я был, и всё, что я делал, давало о себе знать…

Так что я не играл в первых двух матчах, даже когда команда испытывала трудности», — приводит слова Палмера British GQ.

В финале чемпионата Европы 2024 года сборная Англии проиграла национальной команде Испании со счётом 1:2. Встреча состоялась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине.