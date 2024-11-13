Экс-игрок «Спартака» Яковлев: Эмери — топ-тренер, но ему не подошёл наш менталитет

Бывший игрок московского «Спартака» Павел Яковлев поделился мнением о главном тренере «Астон Виллы» Унае Эмери. Эмери работал в «Спартаке» в 2012 году.

«Эмери — тренер топ-уровня. Ему не подошёл наш менталитет, он запутался в том, где находится. Он очень часто выходил из себя на тренировках из-за каких-то простых вещей. Были психи. Внутри команды он больше держался с иностранцами.

Однажды Эмери после поражения пошёл в ресторан, там к нему подошли болельщики с вопросами. Он этого не понимал. В Европе разделяют футбол и обычную жизнь. У нас — нет», — сказал Яковлев в новом выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

33-летний Павел Яковлев — воспитанник футбольной школы московского «Спартака». За основную команду красно-белых он дебютировал в 2009 году. Помимо «Спартака», Яковлев защищал цвета самарских «Крыльев Советов», «Мордовии», махачкалинского «Анжи», воронежского «Факела», а также казахстанских клубов «Кызыл-Жар» и «Елимай». На данный момент вингер выступает за медийный «БроукБойз».