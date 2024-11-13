Аленичев: Черенков — простейшей души человек. Мог отдать всё любому человеку

Экс-игрок московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о бывшем футболисте Фёдоре Черенкове. Он ушёл из жизни в 2014 году.

«Я недавно смотрел про него фильм. Это достаточно трогательный фильм, мне очень понравился. Думаю, что ещё посмотрю и повспоминаю Фёдора Фёдоровича с теплотой, потому что мне посчастливилось хоть один годик, но поиграть в одной команде.

Черенков — простейшей души человек. Он мог отдать всё своё последнее любому человеку. Конечно же, о его футбольных качествах говорить не приходится – все видели его на футбольном поле. Он был виртуозным и непредсказуемым», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.