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Глушаков — о рождении сына: предложил жене сразу с роддома на матч «Спартака» его взять

Глушаков — о рождении сына: предложил жене сразу с роддома на матч «Спартака» его взять
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Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков прокомментировал рождение своего сына.

«Ещё не знаю, как поменялась жизнь с рождением ребёнка. Я только сегодня его забрал. Жене говорю: «Может, сразу с роддома на футбол на матч «Спартака» поведём его?» — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее Денис Глушаков был отстранён от основной команды «Химок» и присоединился к клубу «СКА-Ростов», который выступает в Медиалиге. Президентом клуба является Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста. При этом контракт Дениса с «Химками» продолжает действовать. Ожидается, что после окончания текущего сезона Глушаков завершит профессиональную карьеру.

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