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Глушаков: в раздевалке «Спартака» пошёл на своё место. Обид на клуб нет

Глушаков: в раздевалке «Спартака» пошёл на своё место. Обид на клуб нет
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от возвращения на стадион московского клуба.

«С добрыми чувствами вернулся на стадион «Спартака». В раздевалке пошёл на своё место – всё нормально. На дне рождения стадиона меня не было, потому что был действующим футболистом, но не знаю, с чем связано. У меня нет никаких обид на «Спартак». Встретились с ребятами из фан-движения и пообщались. Никаких недопониманий нет», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Глушаков принимает участие в матче памяти Фёдора Черенкова между легендами «Спартака» и московского «Динамо».

Матч памяти Фёдора Черенкова . Матч памяти Черенкова
13 ноября 2024, среда. 20:00 МСК
Легенды Спартака
Окончен
1 : 2
Легенды Динамо
1:0 Павлюченко – 15'     1:1 Сапета – 25'     1:2 Жирков – 72'    
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