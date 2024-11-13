Глушаков: в раздевалке «Спартака» пошёл на своё место. Обид на клуб нет
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от возвращения на стадион московского клуба.
«С добрыми чувствами вернулся на стадион «Спартака». В раздевалке пошёл на своё место – всё нормально. На дне рождения стадиона меня не было, потому что был действующим футболистом, но не знаю, с чем связано. У меня нет никаких обид на «Спартак». Встретились с ребятами из фан-движения и пообщались. Никаких недопониманий нет», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Глушаков принимает участие в матче памяти Фёдора Черенкова между легендами «Спартака» и московского «Динамо».
Матч памяти Фёдора Черенкова . Матч памяти Черенкова
13 ноября 2024, среда. 20:00 МСК
Легенды Спартака
Окончен
1 : 2
Легенды Динамо
1:0 Павлюченко – 15' 1:1 Сапета – 25' 1:2 Жирков – 72'
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