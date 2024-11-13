Глушаков: в раздевалке «Спартака» пошёл на своё место. Обид на клуб нет

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от возвращения на стадион московского клуба.

«С добрыми чувствами вернулся на стадион «Спартака». В раздевалке пошёл на своё место – всё нормально. На дне рождения стадиона меня не было, потому что был действующим футболистом, но не знаю, с чем связано. У меня нет никаких обид на «Спартак». Встретились с ребятами из фан-движения и пообщались. Никаких недопониманий нет», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Глушаков принимает участие в матче памяти Фёдора Черенкова между легендами «Спартака» и московского «Динамо».