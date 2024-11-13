Глушаков: хочу, чтобы сын был спартаковцем, а жена хочет, чтобы за ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал, в какой команде хотел бы видеть своего сына, если тот станет футболистом.
«Я хочу, чтобы сын был спартаковцем, а жена – армейцем. Он выберет сам. Но не факт, что победит жена (смеётся). Самое главное, чтобы был хороший человек», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, ранее Денис Глушаков был отстранён от основной команды «Химок» и присоединился к клубу «СКА-Ростов», который выступает в Медиалиге. Президентом клуба является Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста. При этом контракт Дениса с «Химками» продолжает действовать. Ожидается, что после окончания текущего сезона Глушаков завершит профессиональную карьеру.