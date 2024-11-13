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Денис Глушаков сообщил, что может сыграть за «Химки» со «Спартаком» в 30-м туре

Денис Глушаков сообщил, что может сыграть за «Химки» со «Спартаком» в 30-м туре
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков не исключил, что сыграет со «Спартаком» в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоится 24 мая 2025 года. Сегодня, 13 ноября, Глушаков играет в составе легенд «Спартака» с легендами «Динамо» в матче памяти Фёдора Черенкова.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Возможно, что сыграю в последнем туре за «Химки» со «Спартаком». Но не знаю, какая у меня должность и можно будет ли играть по регламенту, то есть совмещать рабочее место с игрой в футбол. Есть ли такая должность, как играющий тренер? Есть ли возможность остаться в заявке или нет? Надо посмотреть регламент. Не знаю, какой у меня будет последний матч в карьере. Сейчас хочу просто отдохнуть, потому что много набегался за первый тайм», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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