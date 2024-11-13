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Аленичев высказался о матче легенд в честь Фёдора Черенкова

Аленичев высказался о матче легенд в честь Фёдора Черенкова
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Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о матче памяти Фёдора Черенкова между легендами красно-белых и московского «Динамо». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 1:1.

Матч памяти Фёдора Черенкова . Матч памяти Черенкова
13 ноября 2024, среда. 20:00 МСК
Легенды Спартака
Окончен
1 : 2
Легенды Динамо
1:0 Павлюченко – 15'     1:1 Сапета – 25'     1:2 Жирков – 72'    

«Когда все в сборе — это уже хорошо. Это хороший повод, чтобы лишний раз пообщаться не только на футбольном поле, а также почувствовать друг друга в очередной раз. Не только мы, спартаковцы, но динамовцы и все российские болельщики вспоминают легендарного и феноменального футболиста и человека Фёдора Черенкова. Конечно, «Динамо» и мы хотим выиграть в сегодняшнем матче. Думаю, если матч закончится вничью, никто не расстроится. Но интрига должна быть, и она будет», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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