Аленичев высказался о матче легенд в честь Фёдора Черенкова

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о матче памяти Фёдора Черенкова между легендами красно-белых и московского «Динамо». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 1:1.

«Когда все в сборе — это уже хорошо. Это хороший повод, чтобы лишний раз пообщаться не только на футбольном поле, а также почувствовать друг друга в очередной раз. Не только мы, спартаковцы, но динамовцы и все российские болельщики вспоминают легендарного и феноменального футболиста и человека Фёдора Черенкова. Конечно, «Динамо» и мы хотим выиграть в сегодняшнем матче. Думаю, если матч закончится вничью, никто не расстроится. Но интрига должна быть, и она будет», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.