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Дмитрий Хлестов: в матче легенд страхуешься, чтобы вернуться в оборону — надо ждать такси

Дмитрий Хлестов: в матче легенд страхуешься, чтобы вернуться в оборону — надо ждать такси
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов высказался о матче легенд красно-белых и московского «Динамо» в честь Фёдора Черенкова. На момент написания новости счёт в игре — 1:1.

Матч памяти Фёдора Черенкова . Матч памяти Черенкова
13 ноября 2024, среда. 20:00 МСК
Легенды Спартака
Окончен
1 : 2
Легенды Динамо
1:0 Павлюченко – 15'     1:1 Сапета – 25'     1:2 Жирков – 72'    

«Атмосфера в матче хорошая — как всегда. Игра в таком матче зависит от возраста. Пока непонятно: вроде ничего, а вроде тяжело из-за других расстояний. Мы привыкли играть по 30 минут, а тут 40 минут. Прям чувствуется, как тяжело даются эти 10 минут. Иногда боишься за оборону, поэтому страхуешься. Убежишь в атаку, а чтобы вернуться — надо ждать такси. Последние 16 лет ветеранского футбола только одно состояние, причём со всеми. Не чувствуется гало-матчем», — сказал Хлестов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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