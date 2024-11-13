Дмитрий Хлестов: в матче легенд страхуешься, чтобы вернуться в оборону — надо ждать такси

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов высказался о матче легенд красно-белых и московского «Динамо» в честь Фёдора Черенкова. На момент написания новости счёт в игре — 1:1.

«Атмосфера в матче хорошая — как всегда. Игра в таком матче зависит от возраста. Пока непонятно: вроде ничего, а вроде тяжело из-за других расстояний. Мы привыкли играть по 30 минут, а тут 40 минут. Прям чувствуется, как тяжело даются эти 10 минут. Иногда боишься за оборону, поэтому страхуешься. Убежишь в атаку, а чтобы вернуться — надо ждать такси. Последние 16 лет ветеранского футбола только одно состояние, причём со всеми. Не чувствуется гало-матчем», — сказал Хлестов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.