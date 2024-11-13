Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, сколько болельщиков посетило матч легенд в честь Фёдора Черенкова

Стало известно, сколько болельщиков посетило матч легенд в честь Фёдора Черенкова
Комментарии

17 710 фанатов посетили матч памяти Фёдора Черенкова между легендами «Спартака» и московского «Динамо». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 1:1.

Матч памяти Фёдора Черенкова . Матч памяти Черенкова
13 ноября 2024, среда. 20:00 МСК
Легенды Спартака
Окончен
1 : 2
Легенды Динамо
1:0 Павлюченко – 15'     1:1 Сапета – 25'     1:2 Жирков – 72'    

Игра идёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Олег Романцев возглавляет тренерский штаб красно-белых, а во главе динамовской команды выступают Валерий Газзаев и Юрий Сёмин.

На 15-й минуте матча счёт открыл нападающий «Спартака» Роман Павлюченко с передачи Егора Титова. На 25-й минуте отличился игрок «Динамо» Александр Сапета.

Памяти Фёдора Черенкова был снят фильм «Федя. Народный футболист», который вышел в прокат в России 31 октября 2024 года.

Материалы по теме
Аленичев высказался о матче легенд в честь Фёдора Черенкова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android