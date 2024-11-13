Стало известно, сколько болельщиков посетило матч легенд в честь Фёдора Черенкова

17 710 фанатов посетили матч памяти Фёдора Черенкова между легендами «Спартака» и московского «Динамо». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 1:1.

Игра идёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Олег Романцев возглавляет тренерский штаб красно-белых, а во главе динамовской команды выступают Валерий Газзаев и Юрий Сёмин.

На 15-й минуте матча счёт открыл нападающий «Спартака» Роман Павлюченко с передачи Егора Титова. На 25-й минуте отличился игрок «Динамо» Александр Сапета.

Памяти Фёдора Черенкова был снят фильм «Федя. Народный футболист», который вышел в прокат в России 31 октября 2024 года.