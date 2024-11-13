Хлестов: Черенков — лучший игрок мира. Он покатил — думаешь: «Такого не может быть»

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов высказался о бывшем футболисте Фёдоре Черенкове. Он ушёл из жизни в 2014 году.

«Фёдор Черенков — лучший игрок мира. Я с ним прилично поиграл, мне повезло, потому что лично с ним знаком, набрался рядом с ним опыта. Для меня это великий игрок. Он всё видит и грамотный. Что-то говорят про его физику, но у него всё было. Его звание — пластилиновый. Его бьёшь — он опять встаёт. Мог достичь ещё большего. Только на поле его можно было понять, когда он отдал или покатил — думаешь: «Такого не может быть». А потом, когда всё закончилось, вспоминаешь всё это», — сказал Хлестов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.