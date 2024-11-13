Ролан Гусев: вызывал восхищение интеллект, которым Черенков обладал на футбольном поле

Бывший футболист «Динамо» Ролан Гусев поделился мнением о легенде «Спартака» Фёдоре Черенкове. РФС организовал матч легенд «Спартака» и «Динамо» памяти Черенкова.

«Лично с Черенковым я не был знаком, но смотрел игры с его участием. Тогда я был совсем мальчишкой. Ещё раз повторюсь, что интеллект, которым он обладал на футбольном поле, какие он отдавал передачи, какие забивал голы, вызывало восхищение», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Памяти Фёдора Черенкова был снят фильм «Федя. Народный футболист», который вышел в прокат в России 31 октября 2024 года.