«Динамо» обыграло «Спартак» в матче легенд памяти Фёдора Черенкова

Завершился матч, организованный РФС, между легендами «Спартака» и московского «Динамо» памяти Фёдора Черенкова. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Французовым. «Динамо» обыграло «Спартак» со счётом 2:1.

На 15-й минуте матча счёт открыл нападающий «Спартака» Роман Павлюченко с передачи Егора Титова. На 25-й минуте отличился игрок «Динамо» Александр Сапета. На 72-й минуте забил защитник «Динамо» Юрий Жирков.

Олег Романцев возглавлял тренерский штаб красно-белых, а во главе динамовской команды выступили Валерий Газзаев и Юрий Сёмин.

Памяти Фёдора Черенкова был снят фильм «Федя. Народный футболист», который вышел в прокат в России 31 октября 2024 года.