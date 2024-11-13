Агент Фомина поделился мнением о возможном уходе Даниила в Европу зимой

Федерико Пасторелло, являющийся представителем полузащитника «Динамо» и сборной России Даниила Фомина, поделился мнением о возможном отъезде своего подопечного в Европу зимой.

«Уедет ли Фомин зимой в Европу? Я в это просто не верю. По нему нет вариантов от европейских клубов», — приводит слова Пасторелло Metaratings.

Фомин в текущем сезоне сыграл 16 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

«Динамо» после 15 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками.