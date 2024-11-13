Роман Павлюченко оценил результаты «Спартака» в первом круге РПЛ

Бывший нападающий московского «Спартака» и национальной команды России Роман Павлюченко оценил результаты красно-белых в первом круге нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Как бы оценил первый круг «Спартака» в этом сезоне? Плохо. У команды нет стабильности. Нельзя бороться за чемпионство, когда ты две игры выиграл, а третью проиграл. «Спартаку» нужно набирать очки с командами, которые идут внизу турнирной таблицы», — приводит слова Павлюченко Legalbet.

После 15 сыгранных матчей «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с «Локомотивом». Матч состоится 23 ноября, начало — в 18:00 мск. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 37 очков.