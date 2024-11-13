Известна сумма, необходимая «Барселоне» для регистрации Ольмо на вторую часть сезона

«Барселоне» необходимо около € 50 млн, чтобы зарегистрировать полузащитника Даниэля Ольмо на вторую часть нынешнего сезона. Об этом сообщает Football Espana.

По информации источника, травмы ряда футболистов каталонского клуба в начале сезона позволили исключить их из заявки и зарегистрировать Ольмо на первую часть сезона. Однако на данный момент «Барселона» уже не сможет прибегнуть к аналогичному методу.

Сообщается, что «Барселоне» необходимо высвободить/получить около € 50 млн, чтобы зарегистрировать Ольмо, а также нападающего Пау Виктора, однако в клубе уверены, что смогут найти указанную сумму.

Ранее сообщалось, что «Барселона» сможет зарегистрировать атакующего полузащитника Даниэля Ольмо до конца нынешнего сезона в связи с тяжёлой травмой вратаря сине-гранатовых Марка-Андре тер Штегена.