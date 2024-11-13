The Sun показал кадры, на которых отстранённый ранее судья АПЛ нюхает белый порошок

Издание The Sun показало кадры, на которых арбитр Дэвид Кут, отстранённый за оскорбления «Ливерпуля» и Юргена Клоппа, нюхает белый порошок.

Cообщается, что инцидент произошёл этим летом после матча 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии (2:1 д. вр).

Ранее PGMOL (организация, отвечающая за судейство в Англии) объявила о решении немедленно отстранить арбитра АПЛ Дэвида Кута. Оценивая одну из встреч «Ливерпуля», в которой Кут исполнял роль резервного арбитра, он заявил, что «красные сыграли дерьмово». Когда его спросили, что он думает о тренере Клоппе, судья сказал: «Мудак, полный мудак».