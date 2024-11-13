The Sun показал кадры, на которых отстранённый ранее судья АПЛ нюхает белый порошок
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Издание The Sun показало кадры, на которых арбитр Дэвид Кут, отстранённый за оскорбления «Ливерпуля» и Юргена Клоппа, нюхает белый порошок.
Cообщается, что инцидент произошёл этим летом после матча 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии (2:1 д. вр).
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51' 1:1 Вирц – 89' 2:1 Мерино – 119'
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет
Ранее PGMOL (организация, отвечающая за судейство в Англии) объявила о решении немедленно отстранить арбитра АПЛ Дэвида Кута. Оценивая одну из встреч «Ливерпуля», в которой Кут исполнял роль резервного арбитра, он заявил, что «красные сыграли дерьмово». Когда его спросили, что он думает о тренере Клоппе, судья сказал: «Мудак, полный мудак».
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