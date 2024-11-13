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Журавель — о заявлении «Локо»: нужен мощный обидозамеритель — кто на кого больше обиделся

Журавель — о заявлении «Локо»: нужен мощный обидозамеритель — кто на кого больше обиделся
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Спортивный комментатор и телеведущий Тимур Журавель отреагировал на комментарий московского «Локомотива» по интервью нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы. Напомним, экс-форвард красно-зелёных в интервью «Матч ТВ» сделал ряд высказываний про железнодорожников.

«Честно говоря, реакция «Локо» – это шок-контент покруче некоторых высказываний Дзюбы. Тут нужен мощный обидозамеритель – кто на кого больше обиделся: Дзюба на «Локо» или наоборот.

Но самое поразительное, что в словах Дзюбы виноват оказался… Микрофон «Матч ТВ». В этом сезоне «Локо» удивляет во многих аспектах», – написал Журавель в телеграм-канале.

Ранее пресс-служба «Локомотива» отреагировала на слова Дзюбы официальным заявлением: «Грубое нарушение спортивной этики, неуважение к футбольному сообществу. Удивляет, что это нашло место в эфире «Матч ТВ». РПЛ поддерживает такой формат общения?»

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