«Англия важнее всего». Гарри Кейн — об отъезде игроков из сборной

Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал массовый отъезд игроков из национальной команды. В свои клубы вернулись такие игроки, как Аарон Рамсдейл, Трент Александер-Арнольд, Леви Колвилл, Деклан Райс, Букайо Сака, Коул Палмер, Джек Грилиш, Фил Фоден и Джеррэд Брэнтуэйт.

«Я думаю, что Англия превыше всего. Англия превыше клуба, это самое важное для профессионального футболиста. Гарет был в этом убеждён и не боялся принимать решения, если мнение некоторых игроков менялось. Считаю ли я, что на этой неделе ситуация могла измениться? Конечно, обидно, что на этой неделе всё так происходит. Это тяжёлый отрезок в сезоне, и, возможно, этим немного воспользовались. Если честно, мне это не очень нравится. Англия превыше всего и любого клуба», — приводит слова Кейна Sky Sports.

Сборной Англии предстоит сыграть с Грецией и Ирландией в рамках 5-го и 6-го туров Лиги наций 14 и 17 ноября соответственно. Команда Кейна на данный момент занимает второе место в своей группе, набрав девять очков в четырёх матчах.