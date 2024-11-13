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Кафанов предположил, в каком случае Сафонов может получить личную награду в Европе

Кафанов предположил, в каком случае Сафонов может получить личную награду в Европе
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов предположил, в каком случае голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов сможет получить приз «Вратарь года» имени Льва Яшина France Football или иную индивидуальную награду в Европе.

«Не принимая участия в международных турнирах, это просто невозможно. Может ли за это побороться Сафонов? Лишь в том случае, если «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов, а Матвей будет в клубе основным вратарём», — приводит слова Кафанова Metaratings.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в двух из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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