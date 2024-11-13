Тренер Брунея: с информацией по сборной России мне помогал Гильерме. Я тренировал его

Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио заявил, что перед матчем с национальной командой России его консультировал экс-голкипер московского «Локомотива» и российской сборной Маринато Гильерме, которого он тренировал в детстве.

— Кого можете выделить из российских игроков? И что знаете о сборной России в принципе?

— Знаю, что сейчас Валерий Карпин миксует сборную, вызывает молодых игроков. С информацией по сборной России мне помогал Гильерме, который играл в вашей национальной команде. Я тренировал его, когда он был ребёнком, точнее, ему было лет 13. Я иногда с ним общаюсь не только про футбол. И вот Гильерме мне сказал про сборную, как она сейчас готовится к играм. Так что мы ко многому готовы.

Мы знаем игровую схему, знаем, что Россия агрессивна и много владеет мячом. Когда мяч в ногах у вашей сборной, она старается двигаться впереди и играет в короткий пас. Мы провели отличную работу. Также Гильерме сказал, что тут холодно, тяжёлая погода. Нам и правда будет тяжело, всё же в Брунее намного теплее. Но мы готовы к такому, меня предупредили (смеётся), — приводит слова Эутропио «Матч ТВ».

Международный товарищеский матч сборной России и национальной команды Брунея состоится в пятницу, 15 ноября в Краснодаре, начало встречи – в 19:00 мск. Также отечественная национальная команда проведёт товарищеский матч со сборной Сирии в Волгограде.