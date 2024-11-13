Сборная Брунея сыграет товарищеский матч с «Краснодаром»

Президент Футбольной ассоциации Брунея Фейсал Юсофф заявил, что, помимо встречи с национальной командой России, азиатская сборная проведёт товарищеский матч с «Краснодаром».

— Какие у вас планы по пребыванию в Краснодаре?

— У нас запланирован второй матч, после игры со сборной России сыграем с «Краснодаром». Эта игра состоится 18-го числа, а на следующий день мы улетаем домой, — приводит слова Юсоффа «Матч ТВ».

Товарищеский матч национальных команд России и Брунея состоится в Краснодаре 15 ноября и начнётся в 19:00 мск. Бруней занимает 184‑е место в рейтинге ФИФА, а сборная России — 34-е.

После 15 сыгранных матчей «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 37 очков.