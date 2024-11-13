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Киммих поделился мнением о политическом жесте сборной Германии на ЧМ-2022 в Катаре

Киммих поделился мнением о политическом жесте сборной Германии на ЧМ-2022 в Катаре
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Игрок сборной Германии Йозуа Киммих поделился мнением о политическом жесте своей национальной команды на ЧМ-2022 в Катаре.

Игроки сборной Германии на командном фото перед своим первым матчем на ЧМ-2022 с Японией закрыли рты рукой. Это был протест футболистов против решения ФИФА о запрете ношения повязки One Love («Одна любовь»).

«В целом футболисты должны отстаивать определённые ценности, особенно в качестве капитана национальной команды. Но в наши обязанности не входит постоянно заявлять о себе в политическом плане.

Взгляните на ситуацию с Катаром. В целом мы не выглядели хорошо, как команда и страна. Мы высказывали политические взгляды, и это немного охладило радость от турнира. Это был выдающийся чемпионат мира с точки зрения организации.

Я не политический эксперт. Нам стоит сосредоточиться на наших проблемах», — приводит слова Киммиха BBC.

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