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Клаудио Раньери подтвердил, что возглавит «Рому»

Клаудио Раньери подтвердил, что возглавит «Рому»
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Специалист Клаудио Раньери подтвердил договорённость с итальянской «Ромой».

— Предстоит решить трудную задачу.
— Поэтому они позвали меня. Мы готовы! Мы едем, – приводит слова Раньери ANSA.

Ранее была информация, что 73-летний тренер готов вернуться в футбол ради работы в «Роме». Руководство клуба и Раньери договорились о заключении трудового контракта до конца сезона. Сейчас стороны обговаривают последние детали контракта.

Раньери завершил карьеру прошедшим летом. Последним местом работы Клаудио был «Кальяри». Также отметим, что итальянец возглавлял «Рому» с 2009-го по 2011-й и с марта по июнь 2019 года.

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